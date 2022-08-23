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Власти Запорожской области заявили, что готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС.
Власти Запорожской области заявили, что готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС
  • AP

Он рассказал, что власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы.

Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции», — заявил Рогов РИА Новости.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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