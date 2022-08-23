Власти Запорожской области заявили, что готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС.

Он рассказал, что власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы.

Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции», — заявил Рогов РИА Новости.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.