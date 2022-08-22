Володин утвердил проведение внеочередного заседания Совета Госдумы из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД. Заседание пройдёт в четверг, 25 августа, в 15:00. Основной вопрос — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.