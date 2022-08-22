военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Володин утвердил проведение внеочередного заседания Совета Госдумы из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета Госдумы 25 августа из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Володин утвердил проведение внеочередного заседания Совета Госдумы из-за ситуации вокруг ЗАЭС
  • © AP Photo

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета ГД. Заседание пройдёт в четверг, 25 августа, в 15:00. Основной вопрос — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить