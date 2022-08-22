Полянский: Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщил первый зампостреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нём Генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа», — говорится в сообщении Полянского.

Он добавил, что на следующий день в 17:00 мск пройдёт ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не раньше начала сентября.