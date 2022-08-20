военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Запорожской области заявили о предотвращении провокации Киева на АЭС благодаря гласности

Короткая ссылка
Благодаря гласности и заблаговременным предупреждениям о планах ВСУ на Запорожской АЭС удалось предотвратить провокацию Киева, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В Запорожской области заявили о предотвращении провокации Киева на АЭС благодаря гласности
  • AP

«19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», — сказал он РИА Новости.

Рогов считает, что киевские власти продолжат попытки обстреливать электростанцию.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить