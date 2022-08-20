В Запорожской области заявили о предотвращении провокации Киева на АЭС благодаря гласности

Благодаря гласности и заблаговременным предупреждениям о планах ВСУ на Запорожской АЭС удалось предотвратить провокацию Киева, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», — сказал он РИА Новости.

Рогов считает, что киевские власти продолжат попытки обстреливать электростанцию.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.