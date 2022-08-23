Россия призвала другие страны оказать влияние на Киев в вопросе прекращения обстрелов ЗАЭС

Российская делегация обратилась к странам, имеющим влияние на Киев, «серьёзно поговорить» с представителями украинских властей о прекращении обстрелов территории Запорожской АЭС, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

По его словам, Москва рассчитывает, что хотя бы на время подготовки визита сотрудников МАГАТЭ на объект обстрелы будут прекращены.

«Поэтому обращение нашей делегации к тем странам, которые имеют серьёзное влияние на киевские власти: серьёзно поговорить с представителями Киева на предмет того, чтобы они прекратили эти обстрелы... Под артиллерийскими снарядами миссия туда приехать не сможет», — цитирует Вишневецкого РИА Новости.

Дипломат также выразил надежду на скорое согласование деталей и логистики визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на объект не раньше начала сентября.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее.