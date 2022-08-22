Ульянов: Россия ожидает визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС не раньше начала сентября

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не раньше начала сентября.

«Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определённое время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее.