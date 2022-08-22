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Ульянов: Россия ожидает визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС не раньше начала сентября

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона ожидает визита комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не раньше начала сентября.
Ульянов: Россия ожидает визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС не раньше начала сентября
  • © AP Photo

«Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определённое время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся», — цитирует его ТАСС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее.

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