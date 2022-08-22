Ульянов: Россия ожидает визита комиссии МАГАТЭ на ЗАЭС не раньше начала сентября
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«Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определённое время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся», — цитирует его ТАСС.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее.