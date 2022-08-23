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Прилепин: в случае перемирия Украина будет затягивать время

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Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в беседе с RT заявил, что опасается, что в случае установления перемирия ситуация вокруг Украины вновь будет затягиваться и через какое-то время разрешить её будет ещё сложнее.
Прилепин: в случае перемирия Украина будет затягивать время
  • РИА Новости

«Я боюсь, как бы сейчас они осенью не начали просить перемирия и опять началась эта замыленная история. Потому что Украина говорит, мол, пускай они остановятся там, где они встали, а лучше пусть отойдут подальше. Харьковскую область освободите, там как бы… а про Запорожье мы ещё обсудим. И вот эта... она опять будет тянуться. А мы прекрасно знаем, что... ну... это не закончится никогда», — сказал он.

По его словам, подобное уже видели на примере 2014 года с первыми и вторыми Минскими соглашениями.

«Это не заканчивается никогда. Если вы сейчас хотите продлить, это не означает, что вы спасёте какие-то жизни. Это означает, что люди на новом этапе опять вынуждены будут разгребать это — в гораздо более жёстких обстоятельствах. Вот это, хотелось бы, чтобы понимало и население страны», — подчеркнул Прилепин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

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