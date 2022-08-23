Прилепин: в случае перемирия Украина будет затягивать время
- РИА Новости
«Я боюсь, как бы сейчас они осенью не начали просить перемирия и опять началась эта замыленная история. Потому что Украина говорит, мол, пускай они остановятся там, где они встали, а лучше пусть отойдут подальше. Харьковскую область освободите, там как бы… а про Запорожье мы ещё обсудим. И вот эта... она опять будет тянуться. А мы прекрасно знаем, что... ну... это не закончится никогда», — сказал он.
По его словам, подобное уже видели на примере 2014 года с первыми и вторыми Минскими соглашениями.
«Это не заканчивается никогда. Если вы сейчас хотите продлить, это не означает, что вы спасёте какие-то жизни. Это означает, что люди на новом этапе опять вынуждены будут разгребать это — в гораздо более жёстких обстоятельствах. Вот это, хотелось бы, чтобы понимало и население страны», — подчеркнул Прилепин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.