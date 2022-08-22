Минобороны России: украинские боевики планируют взорвать мост в Славянске

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казённый Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом российские вооружённые силы.

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооружённых формирований в Славянске Донецкой Народной Республики вблизи школы №15 (ул. Свободы) заминировали автомобильный мост через реку Казённый Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России.