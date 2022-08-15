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В МО России заявили, что украинские военные заминировали два моста в Кураховке в ДНР

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Украинские военные заминировали два моста в Кураховке (ДНР). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
В МО России заявили, что украинские военные заминировали два моста в Кураховке в ДНР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчью, которые они намерены взорвать», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона планирует обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

Ранее стало известно, что украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС России.

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