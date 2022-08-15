В МО России заявили, что украинские военные заминировали два моста в Кураховке в ДНР
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«В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчью, которые они намерены взорвать», — говорится в заявлении.
Отмечается, что украинская сторона планирует обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.
Ранее стало известно, что украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС России.