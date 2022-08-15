В МО России заявили, что украинские военные заминировали два моста в Кураховке в ДНР

Украинские военные заминировали два моста в Кураховке (ДНР). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчью, которые они намерены взорвать», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона планирует обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

Ранее стало известно, что украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС России.