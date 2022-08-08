Минобороны: украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области

Украинские войска намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооружённых формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

По его словам, в ходе выполнения задач специальной военной операции войска России, ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.