Власти Латвии запретили акцию против сноса памятника советским воинам в Риге

Рижская дума не разрешила партии «Русский союз Латвии» провести акцию протеста против сноса памятника воинам советской армии в Пардаугаве.

Об этом пишет портал lz.lv.

Отмечается, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов.

Мероприятие планировалось в конце парка Победы, на площади за памятником.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.