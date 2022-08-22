Власти Латвии запретили акцию против сноса памятника советским воинам в Риге
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Об этом пишет портал lz.lv.
Отмечается, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов.
Мероприятие планировалось в конце парка Победы, на площади за памятником.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.
В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.