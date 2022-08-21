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Байден, Шольц, Макрон и Джонсон призвали к скорейшему визиту экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Руководство США, Германии, Франции и Британии призвало к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему визиту экспертов МАГАТЭ на станцию. Об этом сообщил официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.
Байден, Шольц, Макрон и Джонсон призвали к скорейшему визиту экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

По его словам, днём канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил международную ситуацию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Четыре главы [государств и] правительств договорились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции Украины и призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорейшему визиту [экспертов] МАГАТЭ на место», — цитирует немецкого чиновника ТАСС.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

Президенты России и Франции подчеркнули важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, а с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие инспекторам агентства.

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