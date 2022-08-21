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Лидеры США, Британии, Франции и Германии заявили о непоколебимой поддержке Украины

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Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии в телефонном разговоре заявили о непоколебимой поддержке Украины, сообщили в канцелярии британского премьера.
Лидеры США, Британии, Франции и Германии заявили о непоколебимой поддержке Украины
  • AP
  • © AP Photo

«Во время совместного телефонного разговора премьер-министр, президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке Украины», — говорится в коммюнике, которое приводит ТАСС.

Стороны также подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов и приветствовали недавние переговоры по обеспечению поездки экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как ранее отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия будет помогать Украине оружием столько, сколько это будет необходимо.

19 августа американский президент Джо Байден распорядился о выделении Киеву пакета военной помощи на $775 млн.

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