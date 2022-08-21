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В Запорожской области поделились опасениями о бактериологическом терроре Киева

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Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору по отношению к жителям Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Мы видим ядерный терроризм режима Зеленского, теперь ещё добавляется и химический терроризм. Я в ужасе допускаю вариант, при котором может начаться и бактериологический», — сказал Рогов ТАСС, комментируя заявление Минобороны России об использовании Киевом отравляющих веществ против российских военных.

Собеседник издания напомнил о большом количестве биолабораторий на Украине и постоянных усиленных подготовках подразделений украинских РХБЗ на полигоне Анадоль на базе 25-й бригады ВСУ. По его словам, 8-й полк Сил специальных операций ВСУ получал приказ на выполнение задач по нескольким терактам на узлах жизнеобеспечения и химических производствах на территории ДНР.

«Это говорит о том, что подобные варианты готовились, отрабатывались. Понятно, линия фронта сдвинулась, все эти подготовленные знания могут быть реализованы, к сожалению, я уверен, что начали реализовываться на территории Запорожской области», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, были госпитализированы в конце июля с признаками сильного отравления. В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа В.

В июне в Минобороны России сообщили, что в Сумской области украинские спецслужбы готовят провокацию с отравляющими веществами.

Как заявили в ведомстве, украинская сторона намеревалась распылить сильнодействующие отравляющие вещества, чтобы обвинить в этом Россию.

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