Германия планирует передать украинской армии 20 ракетных установок и 2000 ракет к ним

Германия намерена передать украинской армии 20 ракетных установок калибра 70 мм на автомобилях и 2 тыс. ракет к ним, также Берлин увеличит количество переданных зенитных установок Gepard с 12 до 15.

Об этом говорится на сайте правительства Германии.

«Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений из запасов Бундесвера и поставок из промышленности, которые финансируются за счёт средств федерального правительства», — говорится в сообщении.

Кроме того, Германия передаст ВСУ пулемёты MG-3, снаряды для 155-мм артиллерии и другие боеприпасы и оборудование.

10 августа Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Николаевской области поставленный Украине Германией зенитный комплекс Gepard.