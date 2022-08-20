Германия планирует передать украинской армии 20 ракетных установок и 2000 ракет к ним
Об этом говорится на сайте правительства Германии.
«Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений из запасов Бундесвера и поставок из промышленности, которые финансируются за счёт средств федерального правительства», — говорится в сообщении.
Кроме того, Германия передаст ВСУ пулемёты MG-3, снаряды для 155-мм артиллерии и другие боеприпасы и оборудование.
10 августа Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Николаевской области поставленный Украине Германией зенитный комплекс Gepard.