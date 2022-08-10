Минобороны России заявило об уничтожении в Николаевской области зенитного комплекса Gepard

Российские военные уничтожили поставленный Украине Германией зенитный комплекс Gepard.

«В районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard», — заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard. По его словам, также Киеву передали несколько десятков тысяч патронов к Gepard.