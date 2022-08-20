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Власти Энергодара: ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС

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Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации. Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.
Власти Энергодара: ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены», — сказали в пресс-службе администрации Энергодара.

Сведения о пострадавших среди сотрудников станции уточняются.

Сразу после артудара по ЗАЭС украинские военные открыли огонь по пригороду Энергодара, отметили в администрации.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

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