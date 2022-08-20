Власти Энергодара: ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации. Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.

Об этом пишет РИА Новости.

«Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены», — сказали в пресс-службе администрации Энергодара.

Сведения о пострадавших среди сотрудников станции уточняются.

Сразу после артудара по ЗАЭС украинские военные открыли огонь по пригороду Энергодара, отметили в администрации.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.