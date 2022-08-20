«Украинская неделя»: Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского

Алексея Арестовича не оказалось в списках советников офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Украинская неделя» со ссылкой на официальный ответ из Киева.

«Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента», — говорится в материале.

Вместе с этим офис Зеленского предоставил изданию список из 46 советников руководства Украины, среди которых есть другие публичные личности.

В январе Алексей Арестович попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором он значился как «профессиональный провокатор».

В марте Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича за публичные призывы к терактам.