«Украинская неделя»: Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского
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«Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента», — говорится в материале.
Вместе с этим офис Зеленского предоставил изданию список из 46 советников руководства Украины, среди которых есть другие публичные личности.
В январе Алексей Арестович попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором он значился как «профессиональный провокатор».
В марте Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича за публичные призывы к терактам.