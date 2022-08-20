военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Украинская неделя»: Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского

Короткая ссылка
Алексея Арестовича не оказалось в списках советников офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Украинская неделя» со ссылкой на официальный ответ из Киева.
«Украинская неделя»: Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского
  • Gettyimages.ru

«Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента», — говорится в материале.

Вместе с этим офис Зеленского предоставил изданию список из 46 советников руководства Украины, среди которых есть другие публичные личности.

В январе Алексей Арестович попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», на котором он значился как «профессиональный провокатор».

В марте Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Арестовича за публичные призывы к терактам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить