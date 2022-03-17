В Белоруссии возбудили уголовное дело против украинского советника Алексея Арестовича

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Генпрокуратура Белоруссии заявила, что возбудила дело против советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича за публичные призывы к терактам.
В Белоруссии возбудили уголовное дело против украинского советника Алексея Арестовича
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«Подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Как пишет РИА Новости, в видеообращении Арестович угрожал устроить «рельсовую войну» на юге Украины и в Белоруссии. Он обратился к белорусам и призвал их совершать преступления и организовывать диверсии на железных дорогах Белоруссии.

16 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к убийству русских.

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