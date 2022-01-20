Уволившийся из офиса Зеленского Арестович попал на сайт «Миротворец» как «провокатор»

Алексей Арестович, уволившийся с поста советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как пишет РИА Новости, 17 января Арестович заявил, что уволился из-за слабости власти на Украине.

На сайте «Миротворец» он значится как «профессиональный провокатор».

«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путём деморализации Вооружённых сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», — говорится в «карточке» Арестовича.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» внесли судью Виту Бортницкую, которая приняла решение об аресте активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.