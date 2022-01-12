В базу «Миротворца» внесли арестовавшую активы Порошенко судью

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В базу украинского сайта «Миротворец» внесли судью Виту Бортницкую, которая приняла решение об аресте активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.
В базу «Миротворца» внесли арестовавшую активы Порошенко судью
  • AP

Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

Отмечается, что Бортницкая попала в базу за «осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путём её дискредитации и подрыва доверия к ней».

«Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц», — подчёркивается в её карточке.

6 января сообщалось, что Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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