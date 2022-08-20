В Минобороны России заявили об уничтожении батальона теробороны в Днепропетровской области

В Минобороны России заявили о практически полном уничтожении батальона 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в Днепропетровской области.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данная бригада потеряла порядка 200 человек убитыми, ещё более 150 человек были ранены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила около 20 наёмников из США в Харьковской области.

15 августа сообщалось, что российская авиация уничтожила в Харьковской области более 100 наёмников из Польши и Германии.