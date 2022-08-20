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Подразделение ВСУ сдалось НМ ДНР после переписки в Telegram

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Подразделение армии Украины сдалось после переписки в мессенджере Telegram, сообщает Народная милиция ДНР.

«Одно из подразделений ВСУ в Зайцево добровольно сложило оружие», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что сначала по позициям украинских военных был нанесён артиллерийский удар.

После этого им при помощи Telegram было отправлено предложение сдаться.

18 августа стало известно, что подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась украинскими войсками в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

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