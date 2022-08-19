Пушилин: Россия, Белоруссия и Сирия пообещали прислать наблюдателей на трибунал в ДНР

Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность отправить наблюдателей на трибунал, который будет проводиться в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть подтверждения от России, Белоруссии и Сирии о том, что они пришлют своих наблюдателей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил об активной подготовке трибунала. По его словам, вероятнее всего, первый состоится в Мариуполе до конца лета.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.