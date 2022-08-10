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Пушилин допустил проведение первого трибунала по военнопленным в Мариуполе до конца лета

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об активной подготовке трибунала.
Пушилин допустил проведение первого трибунала по военнопленным в Мариуполе до конца лета
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина сообщила, что Россия, Белоруссия и Сирия намерены принять участие в международном трибунале над украинскими военными преступниками.

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