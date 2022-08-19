Рогов сообщил, что спецслужбы Украины взорвали опору ЛЭП в Мелитополе

Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, вторую диверсию удалось предотвратить, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в Мелитополе предотвратили «теракт спецслужб Зеленского».

«Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста «Южный» Мелитополя. Как выяснилось, произошёл подрыв одной из четырёх опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», — написал он в Telegram.

При осмотре территории на одной из трёх оставшихся опор ЛЭП кинологи нашли ещё одну взрывчатку, добавил он.

«Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — сообщил Рогов.

Ранее Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал о двух целях Вооружённых сил Украины на Запорожской атомной электростанции: «Первая — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур».

Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.