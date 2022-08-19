Путин в беседе с Макроном напомнил о приглашении ООН и Красному Кресту посетить Еленовку
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин обратил внимание на то, что в СИЗО в Еленовке в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что офицер из Бразилии Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.
В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.