военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин в беседе с Макроном напомнил о приглашении ООН и Красному Кресту посетить Еленовку

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин напомнил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить место обстрела украинскими военными СИЗО в Еленовке (ДНР).
Путин в беседе с Макроном напомнил о приглашении ООН и Красному Кресту посетить Еленовку
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на то, что в СИЗО в Еленовке в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что офицер из Бразилии Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить