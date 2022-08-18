Гутерреш: главой миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выбран бразильский генерал

Офицер из Бразилии Карлос дос Сантос Круз возглавит миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

«Генерал Сантос Круз — уважаемый офицер с опытом службы в национальном качестве и в международных организациях более 40 лет, в том числе в качестве командира миротворческих операций ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Россия намерена привезти международных экспертов и журналистов на место удара со стороны украинских военных по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике.