Полянский: Россия привезёт международных экспертов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Россия намерена привезти международных экспертов и журналистов на место удара со стороны украинских военных по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

«Мы привезём международных экспертов и журналистов туда», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки обстрела СИЗО в Еленовке.

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.

По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.