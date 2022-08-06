Полянский: Россия привезёт международных экспертов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
«Мы привезём международных экспертов и журналистов туда», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее Полянский сообщил, что страна ждёт от ООН незамедлительной оценки обстрела СИЗО в Еленовке.
По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.
По информации РИА Новости, обломки боеприпаса РСЗО HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке.