Басурин: союзные силы ведут бои за Красногоровку и Тоненькое в ДНР
- РИА Новости
«За Песками у нас есть населённый пункт Тоненькое, (взятие. — RT) которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за неё идут бои, за Тоненькое (тоже. — RT) идут бои», — цитирует его ТАСС.
Ранее Басурин в беседе с RT сообщил, что «Авдеевку в лоб никто брать не собирается».
13 августа Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.