Басурин: союзные силы ведут бои за Красногоровку и Тоненькое в ДНР

Союзные силы ведут бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое в ДНР, их освобождение позволит взять Авдеевку «в клещи», сообщил в эфире Первого канала официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«За Песками у нас есть населённый пункт Тоненькое, (взятие. — RT) которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за неё идут бои, за Тоненькое (тоже. — RT) идут бои», — цитирует его ТАСС.

Ранее Басурин в беседе с RT сообщил, что «Авдеевку в лоб никто брать не собирается».

13 августа Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.