Замглавы МИД Рябков: задачи спецоперации на Украине будут решены вне зависимости от санкций

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что задачи специальной военной операции России на Украине будут решены в любом случае, независимо от того, будут ли Западом введены новые санкции.

«Задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции, не будут», — цитирует его ТАСС.

По словам Рябкова, курс определён президентом России и является неуклонным и твёрдым. По его словам, все звенья госаппарата «заряжены на выполнение стоящих перед ними в этой ситуации задач».

Также Рябков заявил, что противодействие России на Украине со стороны США ставит их на грань превращения в сторону конфликта.

В МИД заявили, что Россия продолжит действовать максимально ответственно как ядерная держава.