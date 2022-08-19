Замглавы МИД Рябков: задачи спецоперации на Украине будут решены вне зависимости от санкций
- РИА Новости
«Задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции, не будут», — цитирует его ТАСС.
По словам Рябкова, курс определён президентом России и является неуклонным и твёрдым. По его словам, все звенья госаппарата «заряжены на выполнение стоящих перед ними в этой ситуации задач».
Также Рябков заявил, что противодействие России на Украине со стороны США ставит их на грань превращения в сторону конфликта.
В МИД заявили, что Россия продолжит действовать максимально ответственно как ядерная держава.