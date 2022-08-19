Рябков: противодействие России на Украине со стороны США ставит Вашингтон на грань конфликта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что противодействие России на Украине со стороны США ставит их на грань превращения в сторону конфликта.

По его словам, Россия неоднократно направляла официальные сигналы Вашингтону в виде бесед и дипломатических нот, предупреждая, что всё более явное и глубокое вовлечение США в происходящее на Украине с точки зрения противодействия СВО, по сути, ставит Соединённые Штаты «на грань превращения в сторону конфликта», сообщил ТАСС.

Ранее замглавы департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев заявил, что Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО.

По его словам, Россия продолжит действовать максимально ответственно как ядерная держава.