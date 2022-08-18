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Politico: американские власти не исключают нападения Украины на Крым

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Американские власти не исключают, что Киев может использовать поставляемое ему оружие для проведения атак на Крым, называя это «самообороной».
Politico: американские власти не исключают нападения Украины на Крым
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Такое мнение выразил высокопоставленный представитель американской администрации в разговоре с Politico.

«Мы (США. — RT) не выбираем целей, конечно, всё, что мы поставили, — это для самообороны», — заявил он.

По его словам, любая выбранная украинскими военными цель на своей территории будет считаться самообороной. При этом он отметил, что США считают Крым украинской территорией.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.

По его словам, за подобную провокацию киевский режим получит удар, от которого не сможет оправиться.

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