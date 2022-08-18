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В ВС России сообщили о разминировании территории аэропорта Мариуполя более чем на 70%

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Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России на данный момент разминировали более 70% территории аэропорта Мариуполя в Донецкой Народной Республике.
В ВС России сообщили о разминировании территории аэропорта Мариуполя более чем на 70%
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщил командир группы разминирования Международного противоминного центра Вооружённых сил России с позывным «Беркут».

«Группе поставлена задача по разминированию территории аэропорта (Мариуполя. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, площадь разминирования составила 250 га.

«На данный момент очищена значительная часть, более 70%», — констатировал командир.

Он также информировал, что на территории аэропорта города было уничтожено более 17 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в середине сентября в Мариуполе восстановят электро- и водоснабжение.

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