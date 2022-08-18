Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с Генеральный секретарём ООН Антониу Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.

«Президент и Генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — отмечается в заявлении.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.