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Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с Генеральный секретарём ООН Антониу Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Зеленский заявил, что согласовал с Гутеррешем параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.

«Президент и Генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — отмечается в заявлении.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.

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