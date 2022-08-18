Гражданин Польши запросил статус беженца в Белоруссии из-за опасений за свою жизнь

Гражданин Польши при прохождении погранконтроля на пункте пропуска «Брест» в безвизовом порядке обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца.

«По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято из-за опасений за собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Иностранца пропустили на территорию государства и рекомендовали обратиться в МВД за получением соответствующего статуса.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее принял решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши, который будет действовать с 1 июля по 31 декабря включительно.

В июле замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в ведомстве не рекомендуют гражданам пользоваться этим правом.