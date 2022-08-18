военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гражданин Польши запросил статус беженца в Белоруссии из-за опасений за свою жизнь

Короткая ссылка
Гражданин Польши при прохождении погранконтроля на пункте пропуска «Брест» в безвизовом порядке обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца.
Гражданин Польши запросил статус беженца в Белоруссии из-за опасений за свою жизнь
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято из-за опасений за собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Белоруссии.

Иностранца пропустили на территорию государства и рекомендовали обратиться в МВД за получением соответствующего статуса.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее принял решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши, который будет действовать с 1 июля по 31 декабря включительно. 

В июле замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в ведомстве не рекомендуют гражданам пользоваться этим правом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить