военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бывший офицер разведки США Риттер заявил о ядерном шантаже Киева и Запада в ситуации с ЗАЭС

Короткая ссылка
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с RT заявил, что Запад вместе с Киевом пытаются вытеснить Россию с Запорожской АЭС с помощью «ядерного шантажа».
Бывший офицер разведки США Риттер заявил о ядерном шантаже Киева и Запада в ситуации с ЗАЭС
  • AFP
  • © BULENT KILIC

Риттер назвал продолжающиеся украинские обстрелы Запорожской АЭС и перекладывание ответственности за них на Россию скоординированной политикой киевского режима и международного сообщества.

«Эта ситуация очень опасна, и найти из неё выход будет очень трудно, если Запад, как, похоже, и происходит, будет действовать заодно с Киевом, вместо того чтобы наблюдать за его безответственным поведением, сохраняя дистанцию», — сказал Риттер.

По его словам, Запад и украинские власти «играют с огнём». 

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить