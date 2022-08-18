Бывший офицер разведки США Риттер заявил о ядерном шантаже Киева и Запада в ситуации с ЗАЭС
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Риттер назвал продолжающиеся украинские обстрелы Запорожской АЭС и перекладывание ответственности за них на Россию скоординированной политикой киевского режима и международного сообщества.
«Эта ситуация очень опасна, и найти из неё выход будет очень трудно, если Запад, как, похоже, и происходит, будет действовать заодно с Киевом, вместо того чтобы наблюдать за его безответственным поведением, сохраняя дистанцию», — сказал Риттер.
По его словам, Запад и украинские власти «играют с огнём».
Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.