Бывший офицер разведки США Риттер заявил о ядерном шантаже Киева и Запада в ситуации с ЗАЭС

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с RT заявил, что Запад вместе с Киевом пытаются вытеснить Россию с Запорожской АЭС с помощью «ядерного шантажа».

Риттер назвал продолжающиеся украинские обстрелы Запорожской АЭС и перекладывание ответственности за них на Россию скоординированной политикой киевского режима и международного сообщества.

«Эта ситуация очень опасна, и найти из неё выход будет очень трудно, если Запад, как, похоже, и происходит, будет действовать заодно с Киевом, вместо того чтобы наблюдать за его безответственным поведением, сохраняя дистанцию», — сказал Риттер.

По его словам, Запад и украинские власти «играют с огнём».

Ранее Минобороны России заявило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС 19 августа, в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.