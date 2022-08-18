Военнообязанные украинки обязаны встать на воинский учёт с 1 октября, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский.

Он уточнил, что речь идёт о тех гражданках, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных.

«Это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет документ, подтверждающий их уровень квалификации», — пояснил Вениславский на брифинге.

По словам депутата, к тем, кто не встанет на учёт, не будут применяться жёсткие санкции на данном этапе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

RT поговорил с сотрудником украинского военкомата и со скрывающимися от властей военнообязанными.