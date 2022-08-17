Глава МИД Эстонии заявил о праве блокировать въезд россиян с визами третьих стран
- AFP
Об этом он заявил в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.
«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», — цитирует его ТАСС.
По его словам, законы Евросоюза «позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества».
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.
Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза для граждан России.