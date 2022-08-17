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Глава МИД Эстонии заявил о праве блокировать въезд россиян с визами третьих стран

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в страну могут на законных основаниях не пропускать россиян с визами других государств — членов безвизового шенгенского пространства.
Глава МИД Эстонии заявил о праве блокировать въезд россиян с визами третьих стран
  • AFP

Об этом он заявил в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», — цитирует его ТАСС.

По его словам, законы Евросоюза «позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества».

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею о запрете выдачи виз Евросоюза для граждан России.

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