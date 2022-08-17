Сенатор Ковитиди рассказала о последствиях угроз офиса Зеленского уничтожить Крымский мост

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах украинского руководства уничтожить Крымский мост.

Она отметила, что крымский мост длительное время является «раздражителем для Украины».

«Но не они его строили и не им его сносить. Необходимо понимать, что всё, что касается безопасности России, является чрезвычайно важным для каждого из нас. Любое посягательство на государственный суверенитет будет жёстко пресечено», — заключила собеседница RT.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен».

Также на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».