Сенатор Ковитиди рассказала о последствиях угроз офиса Зеленского уничтожить Крымский мост
- РИА Новости
Она отметила, что крымский мост длительное время является «раздражителем для Украины».
«Но не они его строили и не им его сносить. Необходимо понимать, что всё, что касается безопасности России, является чрезвычайно важным для каждого из нас. Любое посягательство на государственный суверенитет будет жёстко пресечено», — заключила собеседница RT.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен».
Также на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».