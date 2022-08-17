военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенатор Ковитиди рассказала о последствиях угроз офиса Зеленского уничтожить Крымский мост

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах украинского руководства уничтожить Крымский мост.
Сенатор Ковитиди рассказала о последствиях угроз офиса Зеленского уничтожить Крымский мост
  • РИА Новости

Она отметила, что крымский мост длительное время является «раздражителем для Украины».

«Но не они его строили и не им его сносить. Необходимо понимать, что всё, что касается безопасности России, является чрезвычайно важным для каждого из нас. Любое посягательство на государственный суверенитет будет жёстко пресечено», — заключила собеседница RT.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен».

Также на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить