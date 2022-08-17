Минобороны Турции: ещё четыре судна с сельхозпродукцией вышли из портов Украины
- РИА Новости
Об этом турецкое ведомство сообщило в своих соцсетях.
«Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли очередные четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника и подсолнечное масло», — цитирует заявление ТАСС.
12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.
Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.