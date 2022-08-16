Минтранс Литвы попросил банки делать исключения для оплаты транзита в Калининград

Литовское Министерство транспорта попросило местные банки в исключительных случаях создавать условия для оплаты транзита российских грузов в Калининградскую область. Об этом информирует агентство ELTA со ссылкой на сообщение министерства.

В сообщении уточняется, что Минтранс Литвы попросил коммерческие банки давать оценку обстоятельствам и в исключительных случаях создавать возможность для проведения расчётов, которые относятся к транзиту, передаёт РИА Новости.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал литовские власти прекратить препятствовать оплате транзита грузов в Калининградскую область.

Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.