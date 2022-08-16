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СКЦ в Стамбуле: два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору

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Только два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору, который был согласован в рамках договорённостей об экспорте продовольствия с Украины, за период с 1 по 15 августа. Об этом заявили в пресс-службе представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
СКЦ в Стамбуле: два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору
  • AP

СКЦ проводил мониторинг движения по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море судов, направляющихся на Украину и из этой страны.

В двух случаях было зафиксировано отклонение от маршрута по указанному коридору. 

«Центр предпринял соответствующие действия, а именно связался с капитанами судов и указал им на необходимость следовать координатам», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что СКЦ в Стамбуле одобрил 16 августа выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.

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