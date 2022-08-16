СКЦ в Стамбуле: два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору

Только два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору, который был согласован в рамках договорённостей об экспорте продовольствия с Украины, за период с 1 по 15 августа. Об этом заявили в пресс-службе представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

СКЦ проводил мониторинг движения по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море судов, направляющихся на Украину и из этой страны.

В двух случаях было зафиксировано отклонение от маршрута по указанному коридору.

«Центр предпринял соответствующие действия, а именно связался с капитанами судов и указал им на необходимость следовать координатам», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что СКЦ в Стамбуле одобрил 16 августа выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.