СКЦ в Стамбуле: два судна из 36 отклонились от маршрута по безопасному коридору
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СКЦ проводил мониторинг движения по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море судов, направляющихся на Украину и из этой страны.
В двух случаях было зафиксировано отклонение от маршрута по указанному коридору.
«Центр предпринял соответствующие действия, а именно связался с капитанами судов и указал им на необходимость следовать координатам», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что СКЦ в Стамбуле одобрил 16 августа выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.