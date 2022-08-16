Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался об игнорировании Западом обстрелов Запорожской АЭС силами ВСУ.

«Ситуация на Запорожской АЭС вызывает у нас растущую тревогу. Это связано не только с продолжающимися украинскими обстрелами этой станции, но и с той позицией, которую заняли западные страны. В коллективном заявлении на венской площадке от 12 августа западные страны удосужились даже не упомянуть о том, что АЭС подвергается обстрелам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Запад сосредоточен на задаче так называемой демилитаризации АЭС, то есть на выводе оттуда российских военнослужащих, при этом, таким образом, Киев поощряется в вопросе обстрела станции.

«Такая позиция, с одной стороны, по сути, поощряет Киев к продолжению обстрелов, а с другой — означает, что западные страны на деле совершенно не озабочены вероятностью ядерной катастрофы», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT высказался об отсутствии реакции Европейского союза на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.