Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT высказался об отсутствии реакции Европейского союза на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

«Главными выгодополучателями в этом конфликте (являются. — RT) США и Британия — англосаксы, которые руководят всем режимом Зеленского и их действиями в боевых условиях. Западные страны из ЕС вроде Германии, Франции, такое впечатление, напрочь потеряли инстинкт самосохранения и идут как на убой и в экономическом плане, и в геополитическом... и в политическом, и в экологическом», — сказал он.

Рогов отметил, что если случится какая-либо катастрофа на Запорожской АЭС, то именно страны ЕС пострадают первыми после Украины.

«Мы видим сейчас, что это угроза прежде всего им, в том числе после украинского пространства, но тем не менее мы не слышим ни одного адекватного заявления, ни одного голоса разума ни из Германии, ни из Франции, ни из других стран, которые пострадают, если, не дай бог, произойдёт катастрофа на Запорожской АЭС», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с RT назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции.