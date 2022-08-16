В Запорожской области допустили провокации Киева во время поездки миссии МАГАТЭ

Украинская сторона может организовать провокацию в случае, если миссия МАГАТЭ отправится к Запорожской АЭС через подконтрольные Киеву территории, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что в этом регионе сохраняется большой уровень опасности, так как там проходит линия боевого соприкосновения.

«Надо понимать, что у боевиков Зеленского есть большой опыт расстрела людей, пересекающих эту линию. Я боюсь того, чтобы не произошла провокация, что Киев именно поэтому начал соглашаться (на инспекцию МАГАТЭ. — RT), выбрав другую стратегию», — цитирует Рогова ТАСС.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире «Соловьёв.live» ранее заявил, что в МАГАТЭ начали работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС.

При этом в МИД России назвали путь миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасным.