Постпред России заявил о начале работы МАГАТЭ по отправке миссии на Запорожскую АЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире «Соловьёв.live» заявил, что в МАГАТЭ начали работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС.

«Сейчас миссия готовится заново. Я так понимаю, что в МАГАТЭ определённая подготовительная работа началась, но пока идёт не очень активно, потому что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Ульянов, в данном вопросе «требуются импульсы лично» от Гросси.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.