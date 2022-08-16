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Постпред России заявил о начале работы МАГАТЭ по отправке миссии на Запорожскую АЭС

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире «Соловьёв.live» заявил, что в МАГАТЭ начали работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС.
Постпред России заявил о начале работы МАГАТЭ по отправке миссии на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Сейчас миссия готовится заново. Я так понимаю, что в МАГАТЭ определённая подготовительная работа началась, но пока идёт не очень активно, потому что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Ульянов, в данном вопросе «требуются импульсы лично» от Гросси.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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