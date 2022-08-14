Рогов прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Мы ждём всё время по умолчанию (визита МАГАТЭ. — RT), но мы видим, что деятельность МАГАТЭ блокируется даже на уровне ООН... притом что МАГАТЭ высказывает желание добраться к нам и посмотреть, проверить, что происходило и происходит на атомной станции», — сказал он.

По его словам, визит блокируется, так как он позволит доказать, что именно украинская сторона обстреливает Запорожскую АЭС.

«Инспекция МАГАТЭ будет вынуждена признать, откуда стреляют, а это очевидно, потому что всё задокументировано. Мало того, тут американские управляемые снаряды, ракеты, которые известно кому поставляются», — подчеркнул он.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Киева прекратить атаки на АЭС и предоставить гарантии безопасности участникам миссии МАГАТЭ для их визита на объект.