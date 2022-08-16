СВР: западные кураторы практически списали киевский режим со счетов

Представитель Службы внешней разведки России (СВР) генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что западные кураторы практически списали киевский режим со счетов.

«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.

Нарышкин отметил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув с этой целью массированную пропаганду для маскировки.