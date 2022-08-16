В Белоруссии заявили о готовности предоставить площадку для диалога по безопасности

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о готовности Минска предоставить площадку для диалога по безопасности.

«Белорусы готовы вносить свою лепту, чтобы отвести мир от пропасти «большой войны», в которой победителя не будет. Мы выступаем за восстановление мостов доверия, минская площадка открыта для такого рода взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин ранее заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз под надуманными предлогами заморозили диалог с Россией по борьбе с терроризмом.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.